الجيش اليمني يحرر مواقع استراتيجية جديدة شمال «البيضاء»

تواصل – واس:

تمكن الجيش اليمني مسنوداً بطيران التحالف العربي، اليوم الخميس، من تحرير مواقع استراتيجية جديدة في مديرية ردمان شمال محافظة البيضاء، وسط البلاد.

وأوضح مصدر عسكري، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن الجيش الوطني حرر عدداً من المواقع الاستراتيجية في منطقة “قانية” شمالي البيضاء، ومنها جبل “الفالق”، وهضبة “رمضة”، وجبال الوعيل، وخرفان المطلة على منطقة قانية، إضافة إلى تحرير منطقة “اليسبل”، وعدد من المواقع والتباب.

وأضاف، أن هذه الإنجازات “تزامنت مع غارات جوية مكثّفة ومركزة لطيران التحالف استهدفت آليات وتجمعات وتحركات للميليشيات، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفها، ومنها تدمير مخزن أسلحة للميليشيات في شعب “الماعز”، التابع لمنطقة “بني وهب” بمديرية السوادية”.