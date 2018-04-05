تنبيه مهم.. سارع بتنفيذ هذين الإجرائين لمنع إغلاق حسابك بـ«سناب شات»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«صحة القنفذة» لـ«تواصل»: تسجيل أول إصابتين بـ«الجرب» في مدارس القوز

«صحة القنفذة» لـ«تواصل»: تسجيل أول إصابتين بـ«الجرب» في مدارس القوز

«صحة الحدود الشمالية» توضح حقيقة مقطع «طعن الطبيب» (فيديو)

«صحة الحدود الشمالية» توضح حقيقة مقطع «طعن الطبيب» (فيديو)

«العقاري» يوضح مَن يشملهم تمويل «البناء الذاتي»

«العقاري» يوضح مَن يشملهم تمويل «البناء الذاتي»

أسرة تعثر على ابنتها المفقودة بعد 24 عاماً من البحث

أسرة تعثر على ابنتها المفقودة بعد 24 عاماً من البحث

تنبيه مهم.. سارع بتنفيذ هذين الإجرائين لمنع إغلاق حسابك بـ«سناب شات»

تنبيه مهم.. سارع بتنفيذ هذين الإجرائين لمنع إغلاق حسابك بـ«سناب شات»
0

تواصل – فريق التحرير:

يتجه تطبيق “سناب شات” إلى إغلاق الحسابات غير الموثقة برقم الجوال والبريد الإلكتروني؛ إذ ستأتي ضمن تصنيف الحسابات الاحتيالية.

وأكد مختصون تقنيون في تغريدات متطابقة على موقع “تويتر” أن “سناب شات” بدأ حملة إغلاق للحسابات غير الموثقة، لافتاً إلى أنه يمكن التأكد من ذلك عبر خانة البريد، حيث ستظهر باللون الأحمر.

ونصح المختصون بالمسارعة بتوثيق حساب “سناب شات” برقم الجوال أو البريد الإلكتروني، منعاً لإغلاقه، لافتين إلى أنه في حالة الإغلاق لن يتمكن المستخدم من استرجاعه.

يشار إلى أن تطبيق “سناب شات” يعتبر أحد منصات مواقع التواصل الاجتماعي الأشهر بالمملكة، فيما وصل عدد مستخدميه إلى 187 مليون شخص حول العالم.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

جديد «سناب شات».. محادثة الفيديو مع 16 شخصا

جديد «سناب شات».. محادثة الفيديو مع 16 شخصا

«سناب شات» تجري محادثات مع مسؤولين لافتتاح مكتب بالمملكة

«سناب شات» تجري محادثات مع مسؤولين لافتتاح مكتب بالمملكة

ميزتان طال انتظارها تصلان «سناب شات» الأسبوع المقبل

ميزتان طال انتظارها تصلان «سناب شات» الأسبوع المقبل

كيف قاد إعلان في سناب شات إلى ضبط آلاف البضائع المُقلَّدة؟ (فيديو)

كيف قاد إعلان في سناب شات إلى ضبط آلاف البضائع المُقلَّدة؟ (فيديو)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الزواج العائلي والمتفاخرون!
مقالات

الزواج العائلي والمتفاخرون!

المزيد
بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي
انفوجرافيك

بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي

المزيد
بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة
تقارير وحوارات

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

المزيد
مسافر بلا جواز!!
مقالات

مسافر بلا جواز!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>