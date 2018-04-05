تنبيه مهم.. سارع بتنفيذ هذين الإجرائين لمنع إغلاق حسابك بـ«سناب شات»

تواصل – فريق التحرير:

يتجه تطبيق “سناب شات” إلى إغلاق الحسابات غير الموثقة برقم الجوال والبريد الإلكتروني؛ إذ ستأتي ضمن تصنيف الحسابات الاحتيالية.

وأكد مختصون تقنيون في تغريدات متطابقة على موقع “تويتر” أن “سناب شات” بدأ حملة إغلاق للحسابات غير الموثقة، لافتاً إلى أنه يمكن التأكد من ذلك عبر خانة البريد، حيث ستظهر باللون الأحمر.

ونصح المختصون بالمسارعة بتوثيق حساب “سناب شات” برقم الجوال أو البريد الإلكتروني، منعاً لإغلاقه، لافتين إلى أنه في حالة الإغلاق لن يتمكن المستخدم من استرجاعه.

يشار إلى أن تطبيق “سناب شات” يعتبر أحد منصات مواقع التواصل الاجتماعي الأشهر بالمملكة، فيما وصل عدد مستخدميه إلى 187 مليون شخص حول العالم.