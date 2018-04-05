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استشاري يحذِّر ربات البيوت من «خطر قاتل» يمسكنه يومياً

استشاري يحذِّر ربات البيوت من «خطر قاتل» يمسكنه يومياً
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تواصل – فريق التحرير:

حذَّر الدكتور فيصل الصّفي، اسْتشَاري الباطنية، ربات البيوت من خطر قاتل يمسكنه فِي أيديهن يَوْمِيّاً أثناء القيام بالأَعْمَال المنزلية.

وقال “الصّفي” فِي تَغْرِيدة على حسابه بموقع “تويتر”: “تحذير للنساء من استخدام بخاخ (المنظفات المنزلية) لإمكانية تأثيره السلبي على وظائف الرئة؛ لذلك الأفضل استخدام المسح، وارتداء القناع”.

إلى ذلك، تفاعلت مغردات مع المعلومات التي نشرها الاسْتشَاري، وأكدن أنهن يشعرن أَحْيَاناً بضيق فِي التنفس دون معرفة الأسْبَاب، وأَحْيَاناً “دوخة”.

وعلقت إحدى المغردات، قائلةً: “أنا أحس بعد التنظيف بحالة صداع، وأبغى أنام”، فيما كتبت أُخْرَى: “وأنا أقول ليش صاير عندي ضيق فِي التنفس”.

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