جازان.. تسليم جثمان الطفل «ضحية الفريزر» لأسرته بعد انتهاء التحقيقات

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«صحة القنفذة» لـ«تواصل»: تسجيل أول إصابتين بـ«الجرب» في مدارس القوز

«صحة القنفذة» لـ«تواصل»: تسجيل أول إصابتين بـ«الجرب» في مدارس القوز

«صحة الحدود الشمالية» توضح حقيقة مقطع «طعن الطبيب» (فيديو)

«صحة الحدود الشمالية» توضح حقيقة مقطع «طعن الطبيب» (فيديو)

«العقاري» يوضح مَن يشملهم تمويل «البناء الذاتي»

«العقاري» يوضح مَن يشملهم تمويل «البناء الذاتي»

أسرة تعثر على ابنتها المفقودة بعد 24 عاماً من البحث

أسرة تعثر على ابنتها المفقودة بعد 24 عاماً من البحث

جازان.. تسليم جثمان الطفل «ضحية الفريزر» لأسرته بعد انتهاء التحقيقات

جازان.. تسليم جثمان الطفل «ضحية الفريزر» لأسرته بعد انتهاء التحقيقات
0

تواصل – جازان:

شيعت جموع غفيرة من مواطني محافظة العارضة بمِنْطَقَة جازان، وسط حَالَة من الحزن أمس جثمان الطفل “ضحية الفريزر”، البالغ من العمر 9 سنوات، إِلَى مقبرة قريته بجنوب محافظة العارضة

وكانت الجهات الأمنية، قد سلمت أمس الأربعاء جثمان الطفل الذي تُوفِّي داخل “فريزر ثلاجة متعطلة” بمحافظة العارضة لأسرته، وذلك بعد انتهاء التحقيقات والإِجْرَاءَات النِّظَامية فِي القضية.

يُذْكَرُ أَنَّ أسرة الطفل استعانت بالجهات الأمنية قبل نحو أسبوعين عندما اختفى فجأة، ليعثروا عليه مُتَوَفّى داخل فريزر متعطل بالمنزل وسط ذهول ذويه والأَقَارِب وأهل القرية.

وَتَمَّ عرض جثمان الطفل حينها على الطب الشرعي وفتح تحقيق فِي القضية لمعرفة أسْبَاب الوفاة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حالة طبية نادرة.. تحرير رئة طفل من «تليف صدري» في أبها

حالة طبية نادرة.. تحرير رئة طفل من «تليف صدري» في أبها

تأخر رحلة «الخطوط السعودية» إلى بيروت لمدة ساعتين

تأخر رحلة «الخطوط السعودية» إلى بيروت لمدة ساعتين

إحالة ملف قضية «معنفة أبها» للنيابة العامة

إحالة ملف قضية «معنفة أبها» للنيابة العامة

«صحة وأمانة تبوك» تكشفان أسباب رفضهما نقل جثة طفل غريق

«صحة وأمانة تبوك» تكشفان أسباب رفضهما نقل جثة طفل غريق

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الزواج العائلي والمتفاخرون!
مقالات

الزواج العائلي والمتفاخرون!

المزيد
بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي
انفوجرافيك

بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي

المزيد
بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة
تقارير وحوارات

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

المزيد
مسافر بلا جواز!!
مقالات

مسافر بلا جواز!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>