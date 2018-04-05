جازان.. تسليم جثمان الطفل «ضحية الفريزر» لأسرته بعد انتهاء التحقيقات

تواصل – جازان:

شيعت جموع غفيرة من مواطني محافظة العارضة بمِنْطَقَة جازان، وسط حَالَة من الحزن أمس جثمان الطفل “ضحية الفريزر”، البالغ من العمر 9 سنوات، إِلَى مقبرة قريته بجنوب محافظة العارضة

وكانت الجهات الأمنية، قد سلمت أمس الأربعاء جثمان الطفل الذي تُوفِّي داخل “فريزر ثلاجة متعطلة” بمحافظة العارضة لأسرته، وذلك بعد انتهاء التحقيقات والإِجْرَاءَات النِّظَامية فِي القضية.

يُذْكَرُ أَنَّ أسرة الطفل استعانت بالجهات الأمنية قبل نحو أسبوعين عندما اختفى فجأة، ليعثروا عليه مُتَوَفّى داخل فريزر متعطل بالمنزل وسط ذهول ذويه والأَقَارِب وأهل القرية.

وَتَمَّ عرض جثمان الطفل حينها على الطب الشرعي وفتح تحقيق فِي القضية لمعرفة أسْبَاب الوفاة.