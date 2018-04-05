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«البيئة»: لم نُسجل إصابات بإنفلونزا الطيور خلال الـ24 ساعة الماضية

«البيئة»: لم نُسجل إصابات بإنفلونزا الطيور خلال الـ24 ساعة الماضية
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تواصل – واس:

أَوْضَحَت وَزَارَة البِيئَة والمياه والزراعة أن الـ 24 ساعة الماضية خلت من تسجيل أي إِصَابَة فِي المَمْلَكَة بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8.

وبَيَّنَت الوَزَارَة فِي إيجازها الْيَوْمي أن عدد العينات التي جُمعت من جميع مَنَاطِق المَمْلَكَة مُنْذُ بداية انْتِشَار الفَيْرُوس بلغ 13037 عينة، فيما جاءت نتائج الحالات الإِيجَابية منها 177 حالة، فِي حين جرى التخلص من 678138 طائراً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأَشَارَت الوَزَارَة إِلَى تلقيها 3 بلاغات خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الاستفسارات 8 استفسارات، مُؤكّدَةً أن حَمْلَاتها التوعوية والاستقصائية مستمرة فِي مَنَاطِق المَمْلَكَة كَافَّة، بالتعاون مع وَزَارَة الشؤون البَلَدِيَّة والقروية.

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