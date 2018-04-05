ثالث حادث خلال يومين.. تحطم «إف 16» أمريكية ومقتل قائدها

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تحطمت مقاتلة “إف 16” تَابِعَة لسلاح الجو الأمريكي، ولقي قائدها مصرعه فِي قاعدة نيليس الجوية فِي نيفادا فِي ثالث حادث تسقط فيه طائرة عَسْكَرِيَّة أمريكية خلال يومين.

وأَوْضَحَ متحدث باسم القوات الجوية معلقاً على الحادث “لقد كان يوماً عصيباً”، مُضِيفاً أن الطيار كان فِي مُهِمَّة تدريبية قرب لاس فيجاس حينما تحطمت الطائرة نحو الساعة العاشرة والنصف من صباح أمس بالتوقيت المحلي.

وقال سلاح الجو فِي بيان فِي وقت مبكر الْيَوْم الخميس، إنه تقرر عدم الإعلان عن اسم الطيار إِلَى حين إِبْلَاغ عائلته، وأن تَحْقِيقاً بدأ لمعرفة ملابسات الحادث.

وكانت طائرة مروحية تَابِعَة لسلاح مُشَاة البحرية الأمريكية قد تحطمت أثناء مُهِمَّة تدريبية بجنوب ولاية كاليفورنيا أول من أمس الثلاثاء، ويعتقد أن أَفْرَاد طاقمها الأربعة لقوا حتفهم، كما تحطمت فِي جيبوتي طائرة أُخْرَى تَابِعَة لمُشَاة البحرية الثلاثاء، إلا أن قائدها نجا وحالته مستقرة.