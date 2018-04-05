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«شركة الاتصالات» تشكو: استهلاك الإنترنت عبر الجوال بالمملكة «الأعلى عالمياً»

«شركة الاتصالات» تشكو: استهلاك الإنترنت عبر الجوال بالمملكة «الأعلى عالمياً»
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تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية STC المهندس ناصر الناصر إن التحديات في سرعة الإنترنت في المملكة، تعود إلى عدة أسباب منها ما يتعلق بالبنية التحتية للألياف البصرية التي تأخرت الاستثمارات فيها في المملكة بما لا يتوازى مع حاجة البلد، والجزء الآخر يتعلق بالضغط المرتفع على شبكة الجوال، إذ تعد نسبة الاستهلاك للإنترنت عبر شبكة الجوال هي الأعلى عالمياً.

وأضاف الناصر خلال مشاركته في جلسة نقاش عن مستقبل قطاع الاتصالات في منتدى “مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات” الذي نظمته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الرياض، أن هناك سببًا رئيسيا آخر وهو التأخر في الحصول على الترددات المناسبة مقارنةً بالدول الأخرى وهو أمر تغير للأفضل في الوقت الراهن وسينعكس ذلك إيجاباً على جودة خدمات الإنترنت.

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