وزارة التجارة تعلن عن وظائف شاغرة للرجال والنساء.. تعرَّف على التفاصيل

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن 84 وظيفة شاغرة، 55 للرجال “مراقبين و فنيين و باحثين ومفتشين” و 29 للنساء “مراقبات وباحثات وأخصائيات”.

وأوضح عبد الرحمن الحسين المتحدث باسم وزارة التجارة في تغريدة له على “تويتر” أن التقديم على تلك الوظائف سيكون من خلال الموقع الرسمي لوزارة الخدمة المدنية.

وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان ( 84 ) وظيفة شاغرة (رجال، نساء) وهي موزعه على النحو التالي: