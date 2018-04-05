«صحة القنفذة» لـ«تواصل»: تسجيل أول إصابتين بـ«الجرب» في مدارس القوز

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تواصل – فريق التحرير:

أكدت مديرية الصحة في القنفذة، اليوم الخميس، تسجيل إصابة أول حالتين بمرض الجرب، والتي تم رصدها من قبل مركز الرعاية الصحية الأولية بغرب القوز جنوب المحافظة.

وقال المتحدث الرسمي لصحة القنفذة، محمد الحسني في تصريح خاص لـ”تواصل: “إنّ الصحة العامة سجلت أول حالتين لمرض الجرب من عائلة واحدة الأولى لطفل بمدرسة الملك خالد الإبتدائية و الأخرى لطفلة بالمرحلة الإبتدائية”.

وأضاف “الحسني”: “تم إعطاء أفراد الأسرة جميعاً من مصابين وحالات الإشتباه والمخالطين العلاج المناسب لحالات الجرب، وشرح الإجراءات الوقائية التي يجب إتباعها من جميع أفراد العائلة”.

يشار إلى أن مرض الجرب انتشر على نطاق واسع بمدارس مكة المكرمة؛ إذ تجاوز عدد الحالات المصابة حاجز الـ1000، فيما تعمل وزارتا الصحة والتعليم على السيطرة عليه.

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