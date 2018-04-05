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تدمير صاروخ حوثي شمالي صنعاء قبل إطلاقه

تدمير صاروخ حوثي شمالي صنعاء قبل إطلاقه
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تواصل – الرياض:

دمرت طائرات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الخميس، صاروخا كانت ميليشيات الحوثي الإيرانية تستعد لإطلاقه من قاعدة الديلمي العسكرية شمالي العاصمة صنعاء.

كما قصفت طائرات التحالف الذي تقوده المملكة، مخازن أسلحة داخل القاعدة الجوية، وسمع دوي انفجارات عقب الغارات.

وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من ضربات جوية لطائرات التحالف، دمرت شاحنة محملة بالأسلحة أثناء خروجها من أحد الأنفاق الجبلية في فج عطان بصنعاء.

ولا تزال العاصمة اليمنية بين المناطق القليلة المتبقية في قبضة ميليشيات الحوثيين، منذ انقلابهم على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014.

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