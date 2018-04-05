تدمير صاروخ حوثي شمالي صنعاء قبل إطلاقه

كما قصفت طائرات التحالف الذي تقوده المملكة، مخازن أسلحة داخل القاعدة الجوية، وسمع دوي انفجارات عقب الغارات.

وتأتي هذه الغارات بعد ساعات من ضربات جوية لطائرات التحالف، دمرت شاحنة محملة بالأسلحة أثناء خروجها من أحد الأنفاق الجبلية في فج عطان بصنعاء.

ولا تزال العاصمة اليمنية بين المناطق القليلة المتبقية في قبضة ميليشيات الحوثيين، منذ انقلابهم على السلطة الشرعية في سبتمبر 2014.