تعليم الطائف تنفي وجود إصابات بـ «الجرب»

تواصل – الطائف:

نفت إدارة التعليم بالطائف عن وجود أية حالة جرب بمدارسها، إذ أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي أنه لا صحة لما ذكر عن وجود حالات جرب بإحدى رياض الأطفال بمحافظة رنية، ولم تتلق الإدارة أي بلاغ عن ذلك.

وأكد أن هناك تواصلاً وتنسيقاً مستمراً بين الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف وبين الشؤون الصحية لنشر ثقافة الوقاية من هذا المرض والإبلاغ عن أية حالة تظهر لا سمح الله.

جاء ذلك على خلفية تعليق روضة أطفال مركز الأملح غرب رنية، الدراسة بها بعد تسجيل حالة جرب لإحدى المعلمات التي تعمل بنفس الروضة. حسب “عكاظ”.