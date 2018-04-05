«صحة المدينة» تكشف حقيقة إعفاء «طبيبة العدوى»

تواصل- فريق التحرير:

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، حقيقة ما نُشر عن إعفاء الطبيبة المسؤولة عن قسم مكافحة العدوى بأحد مستشفيات المنطقة.

وأوضحت أن الطبيبة مكلفة بإدارة قسم الأمراض المعدية وكذلك قسم مكافحة العدوى، وبالتواصل مع إدارة المستشفى تبين مبدئياً أن المتخذ من قبل الإدارة كان بغرض تخفيف العبء عن الطبيبة وتوجيه تركيزها إلى العمل المباشر مع المرضى بحكم تخصصها، وقد وجه مدير عام الشؤون الصحية بإيقاف قرار الإعفاء وما تبعه من تكليفات.

وتؤكد الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة، الدور الكبير الذي تقدمه الكفاءات الوطنية في المرافق الصحية بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، كما تحرص على دعم وتمكين هذه الكوادر تحقيقاً لرؤية 2030.