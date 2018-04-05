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الأمطار تغرق شوارع تبوك (فيديو)

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تواصل- متابعات:

شهدت منطقة تبوك هطول أمطار متفرقة، صباح اليوم الخميس، شملت مركز الديسة وضواحيه شريف معطية والخرج والوادي الأبيض، ومركز علقان وضواحيه والصدارة والظهر ومحطة البادية.

كما هطلت أمطار على مركز الوادي الجديد وضواحيه، ووادي الجديد وعلو جلة وعلو عناب ووادي دبر والثميمية ووادي شريح والهوارة وجبال الظريف وجبال التيه ووادي عميق ومسيهيج وأم جريفين.

وكذلك على مركز أبوالحنشان وضواحيه، تنينير والأسمر وردة رشيد والجديد، وعلى مركز أشواق شملت وادي زيان ومركز الخريطة.

وكانت هيئة الأرصاد، قد توقّعت في تقريرها لطقس اليوم، استمرار هطول الأمطار على عدة مناطق منها القصيم وحائل والجوف وتبوك والرياض، ونجران ومرتفعات جازان وعسير.

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