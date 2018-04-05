التنمية الاجتماعية تشكر المبلغين عن حالات الإيذاء.. وتوضِّح آلية التبليغ

تواصل – واس:

قدّمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شكرها لجميع المواطنين المتعاونين معها والمبادرين في الإبلاغ عن حالات الإيذاء والعنف، داعية جميع أفراد المجتمع إلى الإبلاغ فوراً عن أي حالة قد تتعرض لأي شكل من أشكال العنف.

وأتاحت الوزارة للإبلاغ عن حالات الإيذاء عدداً من الوسائل والقنوات الرسمية لكي تتمكن وحدات الحماية الاجتماعية من الوصول إليها وهي: مركز بلاغات التعرض للإيذاء على الرقم: 1919 ، الذي يتلقى البلاغات بسرية تامة على مدار الساعة، أو من خلال حساب خدمة العملاء في موقع التواصل الاجتماعي تويتر @mlsd_caer ، أو عبر وحدات الحماية الاجتماعية المنتشرة في مختلف المناطق.

وأكدت الوزارة أنها تتلقى جميع البلاغات باهتمام عالٍ وتتفاعل معها، وتعمل على تطبيق نظامي الحماية من الإيذاء، وحماية الطفل ولائحتهما التنفيذية.