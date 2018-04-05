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انطلاق أولى اختبارات تشغيل عربات قطار الرياض (فيديو)

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تواصل – الرياض:

انطلقت أمس الأربعاء أولى مراحل الاختبارات التشغيلية في مدينة الرياض لعربات مشروع قطار الرياض، حيث جرى تجربة سير القطار بالمبيت والصيانة للمسار الرابع.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض سير عربات المسار البنفسجي وسط متابعة المهندسين المختصين للتأكد من مدى جاهزيتها.

يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء تعمل في الوقت الحالي على الانتهاء من تشغيل الأربع محطات الرئيسية الخاصة بمشروع قطار الرياض ومعظم الدوائر الكهربائية التي تخدم مشروع قطار الرياض والذي يبلغ طولها 100 كم تقريباً، ويجري العمل على ربطها بالمحطات الفرعية للمشروع.

وتجاوزت نسبة الإنجاز في المشروع حتى الآن 68%، وتتواصل حالياً الأعمال في 250 موقعاً على امتداد مسارات شبكة قطار الرياض في مختلف أرجاء العاصمة.

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