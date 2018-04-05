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حالة طبية نادرة.. تحرير رئة طفل من «تليف صدري» في أبها

حالة طبية نادرة.. تحرير رئة طفل من «تليف صدري» في أبها
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تواصل- فريق التحرير:

تمكَّن -بفضل الله- فريق طبي بمستشفى أبها للولادة والأطفال من إجراء جراحة بالمنظار لطفل يبلغ من العمر ٩ سنوات -كان يعاني من ضيق تنفسي متزايد وضعف بالصحة العامة وحرارة لمدة شهر- وذلك لفك التصاقات بالتجويف الصدري الأيمن وإزالة غلاف متليف حول الرئة بالكامل في حالة نادرة في الأطفال (Fibrothorax) ناتجة عن الدرن، ما حسن وضع الطفل وخرج من المستشفى في اليوم الخامس بصحة جيدة.

وفي السياق ذاته أجريت كذلك عمليتا منظار بالصدر لطفلتين بسن دون العامين إحداها لاستئصال حويصلة هوائية قطرها ١٤ سم انفجرت مرتين سابقاً وأدت لضيق تنفسي حاد، وحالة أخرى بتجمع صديدي بكتيري وتسريب هواء حول الرئة اليمنى، تم فيها تنظيف الصديد وتحرير الرئة وتحسنت صحة الطفلتين وأخرجتا للمنزل بصحة وعافية.

من جانب آخر أعلنت الصحة عن زيادة عدد مراكز القلب بنسبة 46 % خلال العام 2017 م ليصبح إجمالي عددها 19 مركزاً للقلب بدلاً من 13 مركزاً؛ ما أسهم في خفض عدد حالات التحويل إلى مراكز القلب المتخصصة في المدن الكبرى وساهم أيضاً في تخفيف تكاليف الانتقال والسفر للمستفيدين من خدمات هذه المراكز.

جاء ذلك في تقرير حديث أصدرته الصحة عن إنجازاتها لعام 2017 م موضحةً أن هذا الإنجاز تحقق من خلال إنشاء البنى التحتية المناسبة وتجهيز مراكز القلب واستقطاب الأطباء المميزين والأطباء الزائرين في هذه المراكز.

كما أعلنت الصحة في نفس التقرير عن إضافة 89 عيادة أسنان جديدة خلال العام 2017 ليصبح إجمالي عدد عيادات الأسنان 3081 عيادة بدلاً من 2992 عيادة ، مشيرةً إلى أن ذلك ساهم في تحسين جودة الخدمة الصحية وتسهيل إمكانية الوصول لخدمات طب الأسنان من خلال توفير عيادات أسنان إضافية بالمراكز الصحية والمستشفيات.

 

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