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رسميًا.. «الأليزيه» يعلن موعد زيارة ولي العهد إلى فرنسا

رسميًا.. «الأليزيه» يعلن موعد زيارة ولي العهد إلى فرنسا
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تواصل – الرياض:

أعلن قصر الإليزيه رسميًّا، اليوم الخميس، عن موعد أول زيارة رسمية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا.

وقالت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية، عن الإليزيه: إن ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان سيصل فرنسا في زيارة رسمية يومي 9 و 10 أبريل.

وبحسب الصحيفة سيكون هناك عشاء مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، بهدف “تعزيز شراكة استراتيجية جديدة بين فرنسا والسعودية”.

وأضاف البيان “نريد تعاونًا جديدًا، أقل تركيزًا على العقود الفردية، والمزيد على الاستثمارات المستقبلية، خاصة في الطاقة الرقمية والمتجددة، برؤية مشتركة”.

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