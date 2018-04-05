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كيف ردت قوات التحالف على ميليشيا الحوثي بعد استهداف ناقلة نفط سعودية؟

كيف ردت قوات التحالف على ميليشيا الحوثي بعد استهداف ناقلة نفط سعودية؟
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تواصل- وكالات:

شنَّت مقاتلات تابعة لـ”التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن”، اليوم الخميس، عدة غارات مركَّزة، وُصفت بأنها الأقوى خلال العمليات الميدانية التي تخوضها القوات ضد مواقع ميليشيات الحوثي الانقلابية (المدعومة من إيران).

واستهدفت الغارات الحاسمة مواقع حصينة للحوثيين في تلال الريان بجبل عطان، ودار الرئاسة في منطقة السبعين، ومخازن السلاح في جبل النهدين.

وجاءت الغارات بعد ساعات قليلة من اعتراض وتدمير الدفاعات الجوية السعودية صاروخًا باليستيًّا أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه الحدود الجنوبية للمملكة.

كما تأتي العملية عقب هجوم فاشل شنَّه الحوثيون على ناقلة نفط السعودية؛ حيث أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف تفاصيل الهجوم في البحر الأحمر.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، الثلاثاء، تعرّضت إحدى ناقلات النفط السعودية لهجوم حوثي إيراني بالمياه الدولية غرب ميناء الحديدة.

ويقع الميناء تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، لكن المحاولة باءت بالفشل بعد تدخل إحدى سفن القوات البحرية للتحالف، وتنفيذ عملية التدخل السريع.

وقد نتج عن ذلك الهجوم تعرض الناقلة لإصابة طفيفة غير مؤثرة، واستكملت خطها الملاحي والإبحار شمالًا، ترافقها إحدى سفن التحالف البحرية.

وشدَّد على أن هذا الهجوم الإرهابي يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب والبحر الأحمر.

وأشار إلى أن استمرار هذه المحاولات يبرز خطر هذه الميليشيات ومن يقف خلفها على الأمن الإقليمي والدولي، ويؤكد استمرار استخدام ميناء الحديدة كنقطة انطلاق للعمليات الإرهابية.

 

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