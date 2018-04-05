«الربيعة» يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة في جنيف

تواصل – واس:

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، اليوم الخميس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على هامش المؤتمر الدولي رفيع المستوى للدول المانحة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في جنيف يوم الثلاثاء 3 أبريل 2018 م.

وناقش الجانبان عدداً من الموضوعات المتعلقة بالشأن الإنساني والإغاثي والتعاون المثمر بين مركز الملك سلمان للإغاثة ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة، والمبنية على الشراكة والتكامل والتنسيق وتبادل المعلومات، ما أدى إلى نتائج مثمرة بين الطرفين.

وأبرز الدكتور الربيعة خلال اللقاء ما تقوم به المملكة ممثلة بالمركز من جهود إغاثية وإنسانية للمنكوبين حول العالم، وما قدمه المركز خلال 3 سنوات وصلت إلى 40 دولة في أربع قارات وخصوصاً اليمن الذي حظي بـ217 مشروعاً في مختلف المجالات شملت المحافظات اليمنية كافة بلا استثناء.

من جانبه أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بدور المملكة الإنساني الكبير، مثمناً ما قدمته من دعم كبير لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2018، وكذلك خطة العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن، والتعاون الكبير بين منظمات الأمم المتحدة ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في شتى دول العالم.