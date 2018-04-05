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«بوتين» يرتكب مجازر دموية بحق السوريين.. ويطالب بوقفها ضد «الكلاب الضالة»

«بوتين» يرتكب مجازر دموية بحق السوريين.. ويطالب بوقفها ضد «الكلاب الضالة»
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تواصل- وكالات:

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بوقف المجازر ضد “الكلاب الضالة” ببلاده، في الوقت الذي ترتكب فيها قواته مجازر دموية بحق الشعب السوري دعماً لنظام بشار الأسد.

جاء طلب “بوتين” الشخصي -بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية- بعد رسالة وصلته من مجموعة من لاعبي كرة القدم المحترفين الداعمين لحقوق الحيوان، الذين يخافون على سمعة روسيا.

وفي ذات السياق، هاجم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي “بوتين” بشدة، مطالبين الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي بالتدخل لوقف المجازر التي يرتكبها لصالح “النظام الطائفي” في سوريا.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن روسيا أرسلت أحدث الأسلحة لسوريا من أجل قتال المعارضة المسلحة وبهدف حماية بشار الأسد، ولتوطيد نفوذها في المنطقة؛ إذ ارتكبت مئات المجازر الدموية بحق المدنيين في سوريا.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، وثقت نهاية العام الماضي فقط، ارتكاب القوات الروسية في سوريا 325 مجزرة بحق المدنيين، لتحتل المرتبة الأولى قبل “نظام الأسد” والتحالف الدولي الذي تقوده أمريكا في ارتكاب المجازر بحق السوريين.

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