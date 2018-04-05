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3 خدع جديدة لا تعرفها عن «واتسآب»

3 خدع جديدة لا تعرفها عن «واتسآب»
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تواصل – فريق التحرير:

يمتلئ تطبيق “واتساب” بالخدع والحيل الجديدة دوماً، والتي من شأنها أن تثير حيرة أصدقائك عند مراسلتهم عبر تطبيق “واتساب”.

موقع “ذا صن” البريطاني، كشف عن ثلاث خدع جديدة بالتطبيق، هي:

1- الخط “العريض”

تعد الكتابة بخط “عريض” طريقة جيدة للتأكيد على أهمية كلمة أو عبارة ما. وكل ما تحتاج إليه للقيام بهذه الحيلة هو وضع الكلمة أو الجملة بين نجمتين، مثل: *ضع النص هنا*.

2- الخط المائل

يمكن استخدام الكتابة بالخط المائل أيضا للتأكيد على أهمية الكلام، ونستخدم في هذه الحيلة شيء مشابه لحيلة الكتابة بخط عريض، لكن باستخدام رمز آخر، إذ نضع الكلمة أو الجملة بين شرطتين على السطر، مثل _ضع النص هنا_.

3- “شطب” كلمة

وضع “خط الشطب” يكون عبر وضع خط على كلمة أو عبارة تريد من خلاله التأكيد على أن هناك شيء ما خطأ، أو أن شيئا يجب تجاهله.

ونقوم بهذه الحيلة من خلال وضع الكلمة بين علامة “تيلدة”، مثل ~ ضع النص هنا~.

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