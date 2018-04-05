هل تشعر بـ«دوخة» بعد الانحناء؟ إليك الأسباب

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«صحة الحدود الشمالية» توضح حقيقة مقطع «طعن الطبيب» (فيديو)

«صحة الحدود الشمالية» توضح حقيقة مقطع «طعن الطبيب» (فيديو)

«العقاري» يوضح مَن يشملهم تمويل «البناء الذاتي»

«العقاري» يوضح مَن يشملهم تمويل «البناء الذاتي»

أسرة تعثر على ابنتها المفقودة بعد 24 عاماً من البحث

أسرة تعثر على ابنتها المفقودة بعد 24 عاماً من البحث

بالفيديو.. زوج «معنفة أبها» يتحدث لأول مرة في لقاء تلفزيوني

بالفيديو.. زوج «معنفة أبها» يتحدث لأول مرة في لقاء تلفزيوني

هل تشعر بـ«دوخة» بعد الانحناء؟ إليك الأسباب

هل تشعر بـ«دوخة» بعد الانحناء؟ إليك الأسباب
0

تواصل- فريق التحرير:

الدوخة بعد الانحناء من المشاكل الشائعة خاصة بين النساء كما أنها شائعة بعد الـ 60 لدى الجنسين، وعادة ما تكون درجة الدوخة خفيفة، ولا تتطلّب كل أسبابها تدخلاً طبياً إلا إذا كان الدوّار شديداً ويؤثّر على النشاط اليومي للإنسان.

إليك أهم أسباب الدوخة المفاجئة بعد الانحناء:

1- انخفاض السكر:في بعض الأحيان يحدث دوّار خفيف عند رفع الرأس بعد الانحناء نتيجة انخفاض مستوى السكر بالدم، ويتطلب هذا الأمر تعديل جرعة الدواء، وعدم الانحناء مباشرة بعد تناول الأنسولين.

2- ضغط الدم:بعد الانحناء أو عند الوقوف من وضعية الجلوس أو الاستلقاء قد تحدث دوخة إذا كان ضغط الدم منخفضاً، من علامات انخفاض الضغط الشعور بالضعف، ورؤية نقطة سوداء أمام العين.

3- الجفاف:إهمال شرب الماء خاصة في طقس حار، أو خلال ممارسة التمارين في الصالة الرياضية، أو أثناء التعرّض لنوبة إسهال قد يسبب دوخة.

4- الأنيميا:فقر الدم أو الأنيميا من مسببات الدوخة بعد الانحناء لنقص الأكسجين في الخلايا.

5- الأدوية:من الأدوية التي تسبب دوخة عند الانحناء: مضادات الاكتئاب، وعلاجات خفض ضغط الدم، وبعض المضادات الحيوية، ومسكنات الألم، ومدرّات البول.

6- الأذن الداخلية:توازن الجسم يتأثر بمشاكل الأذن الداخلية والتهاباتها، وتحدث الدوخة بعد الانحناء كنتيجة لهذه الحالة.

7- أسباب أخرى:قد تكون الدوخة علامة مرتبطة بحالة صحية أخرى، مثل الصداع النصفي، وتغير الهرمونات أثناء الحمل أو سن اليأس، والخرف، والقلق، والاكتئاب، مرض باركنسون أو الشلل الرعاش.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

أهم 3 أسباب لـ«الدوخة».. تعرَّف عليها

أهم 3 أسباب لـ«الدوخة».. تعرَّف عليها

«الدوخة» ليست دوماً من «ارتفاع الضغط».. تعرَّف على الأسباب

«الدوخة» ليست دوماً من «ارتفاع الضغط».. تعرَّف على الأسباب

لهذه الأسباب يحدث الصداع أثناء الصيام.. تجنبها واحترس من «صداع الشبع»

لهذه الأسباب يحدث الصداع أثناء الصيام.. تجنبها واحترس من «صداع الشبع»

الحمى والإسهال والدوخة أبرز أعراض تسمُم الدم

الحمى والإسهال والدوخة أبرز أعراض تسمُم الدم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الزواج العائلي والمتفاخرون!
مقالات

الزواج العائلي والمتفاخرون!

المزيد
بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي
انفوجرافيك

بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي

المزيد
بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة
تقارير وحوارات

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

المزيد
مسافر بلا جواز!!
مقالات

مسافر بلا جواز!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>