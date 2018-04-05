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حديقة خادم الحرمين المركزية بالرياض.. 13 مليون متر بطراز عالمي

حديقة خادم الحرمين المركزية بالرياض.. 13 مليون متر بطراز عالمي
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تواصل – واس:

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – بالموافقة على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس لجنة مشاريع الرياض الكبرى، بتسمية الحديقة المركزية العامة والعالمية، في مدينة الرياض، باسم مقامه الكريم.

ورفع سمو ولي العهد خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على هذه الموافقة الكريمة.

وسيكون موقع الحديقة في أرض قاعدة الملك سلمان الجوية، وبمساحة تفوق 13 مليون متر مربع، وفق أفضل معايير الحدائق العالمية، وعلى أفضل طراز عالمي.

وقد صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين على إنشاء هذه الحديقة بالأمر السامي رقم 35446 وتاريخ 6 / 8 / 1438هـ، وأن يتم تحديد موقع مناسب لها في نطاق مدينة الرياض وبعيدًا عن المناطق المأهولة سكانيًا، وذلك لاعتبارات عسكرية وأمنية واقتصادية، وذلك بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس لجنة مشاريع الرياض الكبرى برقم 4850 وتاريخ 15 / 7 / 1438هـ بشأن طلب سموه النظر في مناسبة إقامة حديقة وطنية عالمية عامة في موقع “قاعدة الملك سلمان الجوية” بالرياض.

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