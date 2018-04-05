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كلية «محمد بن سلمان» تحدد موعد نهاية تسجيل الماجستير

كلية «محمد بن سلمان» تحدد موعد نهاية تسجيل الماجستير
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تواصل- متابعات:

حدّدت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، يوم الثاني من شهر رمضان المبارك، موعدًا لانتهاء الفترة الثانية لاستقبال طلبات التسجيل في برنامج الماجستير عبر موقعها الرسمي، دون الحاجة إلى زيارة الكلية.

وأكّدت الكلية أن المجال ما زال متاحًا للمنح الدراسية للمتميزين والموهوبين، لخريجي الجامعات المرموقة عالميًّا وأصحاب التجارب الملهمة في مجالات الأعمال، والريادة الاجتماعية والعمل الحكومي.

وأوضحت نائب العميد لشؤون الطلاب، الدكتورة أسماء صديقي، في تصريح صحفي، أن الكلية تسعى للتكامل مع باقي مؤسسات التعليم العالي في المملكة والمنطقة، بتقديم تجربة تعليمية مختلفة تجمع بين الممارسة والمعرفة. مشيرة إلى تركيز برنامجها في إدارة الأعمال على (الريادة بكل أنواعها) لمواكبة التطورات المتسارعة في سوق العمل والحاجة إلى قادة ورياديين.

وأشارت إلى أن ما تملكه الكلية من إمكانات معرفية ونخب أكاديمية وشراكات تُسهم في تقديم تعليم عالٍ بمعايير عالمية في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط.

وبيّنت الدكتورة “صديقي” أن الكلية في الأساس مؤسسة تعليمية دولية تتيح للمتقدمين فرصة إنهاء إجراءات القبول إلكترونيًّا، دون الحاجة إلى الحضور حتى للمقابلة الشخصية التي من الممكن أن تُجرى عن بعد، لافتة إلى أن القيمة المضافة في البرنامج تبادلية، إذ ستقدم الكلية تعليمًا نوعيًّا وتجربة عملية متميزة للطلاب والطالبات، لكنها في الوقت ذاته تطمح لقبول طلاب مميزين يثرون بعضهم بعضًا أثناء الدراسة بخبراتهم وتجاربهم.

وأكّدت نائب العميد لشؤون الطلاب أن برنامج الماجستير في كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال يتميز بالتفكير الريادي، حيث يخدم المتقدمين من 5 قطاعات مهمة، تشمل: ريادة الأعمال، والريادة الاجتماعية، والمؤسسات غير الربحية أو الخيرية، والشركات والقطاع المؤسسي، والشركات العائلية، والمؤسسات الحكومية، مشددة على أن كل متقدم بإمكانه أن يطور مهاراته ومعارفه في المجال الذي ينتمي إليه في القطاعات الخمسة.

وتعدّ كلية الأمير محمد بن سلمان مؤسسة التعليم العالي الأهلية الأولى في مجال ريادة الأعمال على مستوى المملكة، وتقع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتقدم برامج الماجستير في إدارة الأعمال الموجهة للطلاب والطالبات على حدٍّ سواء، وتوفر برنامج الماجستير التنفيذي للموظفين بدوام جزئي من يوم الخميس إلى يوم السبت مرتين شهريًّا.

كما توفر الكلية البرامج الأكاديمية والمناهج التعليمية والأبحاث العلمية والممارسات العملية في مجال إدارة وريادة الأعمال وفق المعايير الدولية التي تعتمدها بابسون العالمية، وتجمع بين التَعَلُم والتدريب.

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