بشرى لمرضى الكبد.. أدوية محلية تعالج فيروس «سي» بنسبة 95%

تواصل- الرياض:

أعلنت وزارة الصحة، أنها تهدف إلى الوصول للمعدل العالمي في الإصابة بفيروس الكبد “سي”، من خلال برنامج متكامل يتضمن الوقاية من المرض واكتشافه وعلاج المصابين.

وأوضحت عبر حسابها على موقع التواصل “تويتر” أن العلاج الجديد لفيروس التهاب الكبد “سي” يحقق نسبة شفاء ما بين 90 و95%، وأنه متاح لجميع المصابين بمستشفيات الوزارة.

وأضافت، أن استخدام أدوية مصنعة بالمملكة وبنفس جودة مثيلاتها العالمية، أدّى إلى التوسع في علاج مصابي فيروس الكبد، بشكل غير مسبوق.

وتابعت، أنه رغم النقص العالمي في تطعيمات التهاب الفيروس الكبدي (أ) للأطفال، فإن الصحة توفر الكميات اللازمة في مراكزها الصحية، وتدعو من لم يحصل على التطعيم لمراجعة أقرب مركز صحي وللاستفسار الاتصال على الرقم (937).

وبدأت الوزارة في تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج الوطني لاكتشاف وعلاج المصابين بالتهاب الكبد “سي”، إضافة إلى حملة توعوية بعنوان “هات يدك”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.