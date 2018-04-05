اقتصادي دولي: مكافحة الفساد بالمملكة أسهمت في تشجيع الاستثمار

تواصل – الرياض:

أوضح المدير التنفيذي ومالك مجموعة (PRS)، الدكتور كريستوفر ماكي، أن تغييرات كثيرة تحدث في السعودية بخصوص مجال مكافحة الفساد، والتي توافق رؤية المملكة 2030.

وأكد في كلمته باليوم الختامي لمؤتمر نزاهة الدولي الثالث، تحت عنوان “حماية النزاهة ومكافحة الفساد في برامج الخصخصة”، اليوم الخميس، أن إجراءات مكافحة الفساد بالمملكة، أسهمت في تشجيع المستثمرين على دخول السوق السعودية بكل حماس.

وتابع بأن الخصخصة تحقق الكفاءة، وهو الهدف الأساسي لها، وهي تمر بمراحل متعددة ومختلفة للإصلاح الاقتصادي، والتقليل من الفساد، وذلك بتطبيق معايير الحوكمة بشكل كبير.

يذكر أن كريستوفر ماكي هو المتحدث الرئيس الأول في أعمال اليوم الختامي من مؤتمر، وأدار الجلسة عضو مجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالعزيز الحيزان.