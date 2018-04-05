«العقاري» يوضح مَن يشملهم تمويل «البناء الذاتي»

تواصل – فريق الرياض:

أكد المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، أن البدء بتطبيق منتج “البناء الذاتي” بشكل موسع يحل مشكلات 70% من المسجلين في قوائم الانتظار، مبيناً أن البرنامج وقع مع 4 جهات تمويلية في المرحلة الأولى.

وتوقع العمودي، وفقاً لـ”الجزيرة”، أن يصل عدد الجهات التمويلية التي يوقع معها البرنامج خلال المرحلة الرابعة من “سكني2” إلى 8 جهات، مضيفاً أنه سيجري تفعيل منتج “البناء الذاتي” من خلال البنوك والجهات التمويلية.

وأكد المشرف على صندوق التنمية العقارية، أن التمويل في منتج “البناء الذاتي” سيصل إلى 500 ألف ريال، تصرف للمستفيد على دفعات حسب إنجاز البناء، وأن من يشملهم التمويل هم من سبق وصدرت لهم موافقات، وأن الصندوق سيتولى دعم أرباح القرض وفقاً للقدرة الائتمانية للمستفيد.

وتابع العمودي أن المستفيد عليه تحديث بياناته على البوابة الإلكترونية للصندوق، وأن عقد الدعم سيُحدث إلى عقد يضم 3 أطراف هم “الصندوق، والمستفيد، والجهة التمويلية”، داعياً المستفيدين لتسجيل طلباتهم عبر فروع الصندوق، كي يتسنى للصندوق عرضها للممولين العقاريين المشاركين في البرنامج.