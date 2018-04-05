مصادرة طِنيّ بهارات ومكسرات فاسدة بمكة (صور)

تواصل- فريق التحرير:

تمكنت إدارة الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة وبلدية الشوقية الفرعية والإدارة العامة للنظافة، من مصادرة وإتلاف أكثر من طِنين من البهارات والمكسرات، شملت حوالي (1537) كيلو بهارات غير صالحة للاستخدام، و(500) كيلو من المكسرات لسوء الحفظ، كما تم ضبط (4) محال للعطارة مخالفة وإتلاف (245) عبوة كريمات ومساحيق ومعاجين محظورة.

ونفَّذت أمانة مكة المكرمة، ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية والإدارة العامة لصحة البيئة، مساء أمس جولة رقابية على المحال التجارية والغذائية الموجودة بالمخيم الترفيهي في مواقف حجز السيارات بحي التخصصي بالعاصمة المقدسة.

وقال المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية: إن المحال الموجودة داخل المخيم الترفيهي بمواقف حجز السيارات بطريق مكة جدة السريع، تحظى بإقبال كبير من المرتادين والمتنزهين خلال هذه الأيام.

وقد شكلت البلدية فريقاً رقابياً لمتابعتها طوال فترة المهرجان، حيث نفذوا أمس جولة للتأكد من التزام تلك المحال بتنفيذ الاشتراطات المطلوبة، والتزام العاملين وحصولهم على الشهادات الصحية، واتباع كافة الطرق الصحية في إعداد وتقديم وتوفير المواد الغذائية.