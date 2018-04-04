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كليتا رضيعة متوفاة تنقذان طفلا يعاني من «الفشل»

كليتا رضيعة متوفاة تنقذان طفلا يعاني من «الفشل»
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تواصل – فريق التحرير:

أعاد أهل طفلة، عمرها 15 يوما، توفيت دماغيا الأمل لطفل يعاني من الفشل الكلوي، وذلك بعد أن تبرعوا له بكليتي الطفلة المتوفاة وأسهموا في إنقاذ حياته بفضل الله.

أورد ذلك المركز السعودي لزراعة الأعضاء في تغريدة على حسابه بتويتر، جاء فيها: “بعد وفاة الطفلة الدماغية.. أهل الطفلة ذات الـ١٥ يومًا، كانوا سببًا في كتابة سطر جديدة لحياة مريضة على قائمة الانتظار”.

وقال الدكتور منصور أحمد توفيق، المتخصص في زراعة الأعضاء، تعليقا على تغريدة المركز: “زرعت الكليتين لطفل يعاني من الفشل الكلوي فوهبه الله بدل الكليه اثنتين… وهو يتمتع بصحه جيده رحم الله الطفله ،ورفع الله قدر أهلها وعوضهم الله خيرا “.

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