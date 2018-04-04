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القضاء الأمريكي يشطب دعوى جديدة لـ«حميدان التركي»

القضاء الأمريكي يشطب دعوى جديدة لـ«حميدان التركي»
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تواصل- وكالات:

قرر القاضي الجزئي الأمريكي روبرت بلاكبيرن، شطب دعوى تقدم بها السجين السعودي حميدان التركي، ضد وكلاء النيابة الأمريكية الذين يقول إنهم أفسدوا مساعيه لنقله إلى السعودية لإكمال بقية محكوميته.

وقال بلاكبيرن إن دعوى التركي تفتقر إلى الأساس القانوني. وأوضحت نائبة كبير وكلاء النيابة “آن تومسك” أن التركي المسجون منذ العام 2006 مُنح مفاتيح زنزانته منذ 2011، وأن الرفض المتكرر لالتماس إبعاده للسعودية يعزى إلى رفضه الالتحاق ببرنامج لمعالجة مرتكبي الجرائم الجنسية، حسب قولها.

ويقضي التركي حكما بالسجن مدى الحياة منذ 8 أعوام بعد إدانته باحتجاز عاملته الإندونيسية.

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