العلا.. النيابة تحقق في تزوير صك زراعي يحمل توقيع «رضيع»

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تحقق النيابة العامة بمحافظة العلا مع أطراف صك زراعي بمساحة 170 ألف متر مربع أحد شهوده رضيع، ومسجل باسم وهمي، ودون سجل مدني، حيث عثر على سجلاته مخبأة بكرتون.

وتلقت النيابة العامة بمحافظة العلا أمرا بالتحقيق واستدعاء جميع الأطراف بناء على شكوى مقدمة من مواطن، مرفق بها جميع الإثباتات والوثائق، بحسب “مكة”.

وكشفت مصادر أن النيابة استدعت الشهود وحققت معهم، ولا تزال تستدعي أطرافا أخرى لها علاقة مباشرة بإصدار الصك، حيث ورد اسم مسؤول بالمحافظة في التحقيقات بأن له علاقة بتسهيل إجراءات الصك.

وكانت وزارة العدل تحفظت على أصول الصك الذي وجد مخبأ بكرتون بعيد عن الأنظار، حيث يشير سجل أحد الشهود إلى أنه مولود عام 1384هـ، إذ يتضح أن عمره وقت الإحياء أقل من ستة أشهر.