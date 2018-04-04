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أبها.. أب يتهم طلقيته بتعذيب «رضيعها» وحرق أجزاء من جسده
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تواصل – أبها:

اشتكى والد طفل في أبها من جروح في الساقين والعضد لرضيعه، حيث أكد أنه تعرض للتعذيب من والدته الطليقة وجده لأمه، ليتم توجيه الشكوى إلى الجهات المختصة والتي بددورها تحقق في الحادث.

وأكد خطاب صادر من وحدة الحماية الاجتماعية إلى مستشفى عسير المركزي، إلى أنه ورد بلاغ يفيد بتعرض الطفل للعنف والإهمال من والدته وجده وتعريضه للحرق في ساقيه وفي ركبته.

وطبقا للخطاب فقد تم التواصل مع والدة الطفل وجده، فأكدا أن آثار الجروح تعود لانسكاب قهوة بلا عمد وطلبت الحماية من المستشفى تزويدها بالتقارير الطبية للطفل بصورة عاجلة لاستكمال الإجراءات.

وجاء في تقرير المستشفى أن المريض قدم إلى الطوارئ برفقة والده إثر ادعائه عن تعرضه لعنف أسري وبعد الكشف عليه وعمل اللازم، اتضح وجود آثار في الساقين الأيمن والأيسر والعضد الأيسر، يشتبه كونها حروقا سطحية.

وأوصى المستشفى بإحالة الطفل للطب الشرعي لإكمال اللازم واستخراج التقرير النهائي. وبعد التواصل مع والد الطفل، الذي اتهم والدته (طليقته) وجده لأمه بتعذيب الرضيع، في الوقت الذي أكدت فيه الأم والجد عدم صحة الادعاء وأن الحروق الظاهرة في ساقيه نتيجة انسكاب قهوة.

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