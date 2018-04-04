في أوراق رسمية.. صحة الحدود الشمالية تصف مديرها بـ«الأسطورة»

تواصل- متابعات:

في حادثة فريدة من نوعها أثارت الدهشة، وصفت إدارة التواصل الداخلي في صحة الحدود الشمالية، مدير الشؤون الصحية بالمنطقة عبدالله العازمي، بالأسطورة وقائد التجديد، وذلك في الدعوة العامة التي وجهتها لحضور افتتاح المبنى الإداري بعرعر، والذي دشنه العازمي أول من أمس.

جاء ذلك في إعلان لإدارة التواصل الداخلي بالقطاع الصحي بعرعر، إذ قالت حسب الدعوى «نتشرف إدارة المتابعة ووحدة العلاج الداخلي بصحة الحدود الشمالية بدعوتكم لحضور حفل افتتاح المبنى الإداري والذي سيكون على شرف صاحب الإنجازات وأسطورة التجديد، سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية عبدالله ولمان العازمي»، بحسب “الوطن”.

اللافت للنظر أن جملة الأسطورة استخدمت في ورق رسمي بشعار جهة حكومية وفي دعوة عامة. وحول صحة الدعوة «الجرافيك» المتداولة وما جاء فيها، أوضح المتحدث الرسمي في صحة الحدود الشمالية فالح ناوي الرويلي، أن تلك هي إحدى مسؤوليات التواصل الداخلي والخاصة بدعوة موظفي الصحة للمناسبات والفعاليات الداخلية.