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مفتي الحوثي يهدر دم اليمنيين

مفتي الحوثي يهدر دم اليمنيين
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تواصل – متابعات:

كشفت تغريدة لمن يطلق عليه الحوثيين مفتي الديار اليمنية، شمس الدين محمد شرف الدين، استعانة الحوثي بفتاوى طائفية مضللة لشرعنة الحرب، وممارسة الإرهاب ضد اليمنيين، واستباحة دمائهم.

حيث وصف شمس الدين في تلك التغريدة جميع المخالفين بالكفر المبيح لدمهم، مشيرا إلى أن «من يخالف توجيهات زعيم الجماعة، عبدالملك، أو يخرج عليه وعلى ميليشياته، يعتبر كافرا ومباح قتله».

وقال مصدر – وفقا لـ “الوطن” – إنه كان مقررا تنظيم مظاهرات حاشدة للتنديد بإجرام الميليشيات الحوثية، إلا أن مفتي الجماعة أصدر فتوى بغطاء ديني تتوافق مع أجندة الميليشيا وتهدد كل من يخرج بالسلب والتكفير.

وأشار  إلى أن مثل هذه الأعمال ما هي إلا سلسلة من الجرائم الإرهابية التي تمارسها الميليشيا المتمردة بحق اليمنيين.

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