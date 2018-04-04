توقعات الطقس.. أمطار ورياح وغبار على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مناطق القصيم، حائل، الجوف، تبوك، الرياض وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية و الاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على منطقة نجران ومرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد حتى منطقة المدينة المنورة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الواقعة بين منطقتي مكة المكرمة والرياض.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الاحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط ،وجنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شرقية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.