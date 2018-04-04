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«النيابة العامة»: إعفاء صاحب البلاغ الخاطئ من المسؤولية في هذه الحالة
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة، أن المُبلغ عن حالات الإيذاء في حال ثبوت خطئها يعفى من المسؤولية شريطة توفر حسن النية لديه، وذلك في إشارة إلى قضیة تعرّض امرأة في مدينة أبھا للتعنیف من قِبل زوجھا.

وقالت النيابة العامة في تغريدة عبر صفحتها بـ”تويتر”، ‘‘إن المادة السادسة من نظام الحماية من الإيذاء تنص على أنه “يعفى المبلغ حسن النية من المسؤولية إذا تبين أن الحالة التي بلغ عنها ليست حالة إيذاء وفقاً لأحكام هذا النظام”.

وكانت الجهات المعنية بعسير قد أحالت قضیة تعرّض امرأة في مدينة أبھا للتعنیف من قِبل زوجھا للنیابة العامة وجھات مختصة أخرى؛ لتتولى التحقیق في جمیع ملابسات القضیة.

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