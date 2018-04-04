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«صندوق الاستثمارات» يعلن عن اتفاقية لمتنزه ترفيهي بمشروع «القدية»

«صندوق الاستثمارات» يعلن عن اتفاقية لمتنزه ترفيهي بمشروع «القدية»
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توقيع اتفاقية مع شركة Six Flags الرائدة عالمياً في المتنزهات الترفيهية لتطوير وتصميم منتزه يحمل علامتها التجارية. حيث سيتخذ هذا المتنزه الترفيهي من القدية موقعاً له، والتي تمثل الوجهة الترفيهية والرياضية والثقافية الأولى في المملكة، ومن المتوقع افتتاحه عام 2022م.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية رؤية 2030 الشاملة والتي تهدف لتعزيز قطاع الثقافة والترفيه وبناء بيئة ترفيه بمعايير عالمية في المملكة عبر جذب المستثمرين المحليين والدوليين وعقد شراكات مع شركات الترفيه العالمية.

وبحسب صندوق الاستثمارات العامة “فإن مشروع القدية الترفيهي يعد مشروعاً رئيسياً في قطاع الترفيه بالمملكة، وسيلعب دوراً هاماً في تعزيز اقتصاد المملكة وتحقيق طموحات رؤية 2030. ويعتبر إنشاء أول متنزه ترفيهي يحمل العلامة التجارية لشركة Six Flags في المملكة جزءاً آخر من تطوير قطاع الترفيه والذي سيساعد في خلق فرص العمل وفتح الأبواب أمام الشباب السعودي‘‘.

بدوره صرّح مايكل رينينجر، المدير التنفيذي لمشروع القدية “إنّ تعاوننا مع شركة عالمية رائدة في هذا القطاع، يجعلنا متأكدين من تقديم مشروع استثنائي سيثري الحياة اليومية لسكان المملكة.، وبما أن ثلثي الشعب السعودي تقريباً من فئة الشباب تحت سن الخامسة والثلاثين، فنحن ندرك أن لديهم الشغف والحماس لارتياد متنزه ترفيهي كالذي نعتزم بناءه هنا، فضلاً عن المنشآت الرياضية والثقافية الأخرى التي ستضمها مدينة القدية”.

فيما أدلى دايفيد مكيليبس، رئيس شركة Six Flags بتصريحاته عن الاتفاقية بقوله: “إن الابتكار ملازم لعلامتنا التجارية في Six Flags، ومنح ترخيصنا التجاري الدولي لشركتنا يمثل فرصة فريدة لمواصلة نمونا العالمي القوي.

وأضاف مكيليبس أننا نرى سوق المملكة العربية السعودية فرصة مميزة لنا ونتطلع للتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة لإنشاء وجهة ترفيهية من المستوى العالمي متاحة أمام فئة شباب المملكة ومجتمعها الحيوي”.

 

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