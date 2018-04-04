بالصور.. الغبار يغطي سماء الرياض ويحجب الرؤية الأفقية

تواصل – فريق التحرير:

تداول نشطاء مواقع التواصل مجموعة من الصور لموجة الغبار التي اجتاجت الرياض مساء الأربعاء، حيث تسببت موجة الغبار في تدني مستوى الرؤية الأفقية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت اليوم استمرار توقع هطول الأمطار الرعدية المسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات جازان ، عسير ، الباحة ومكة المكرمة تمتد حتى مرتفعات المدينة المنورة. وكذلك على مناطق القصيم ،حائل ،الجوف ،تبوك ،الرياض ، الحدود الشمالية و الاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الواقعة بين منطقتي مكة المكرمة والرياض وأجزاء من شمال المملكة .