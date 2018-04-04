تطبيق «ماسنجر» يتيح إرسال مقاطع فيديو عالية الدقة وصور 360 درجة

تواصل – وكالات:

أَصْدَرَ فيسبوك تحَدِيثاً صغيراً لبرنامج المراسلة ماسنجر، يجعل التطبيق أفضل قليلاً لمشاركة الصور ومقاطع الفيديو.

أبرزها، أنه يضيف دَعْماً لمقاطع الفيديو بدقة 720 بكسلاً، ولكن للأسف لا يمكن التقاط هذا من داخل التطبيق لسبب ما، يبدو أن الكَامِيرَا داخل التطبيق ستظل منخفضة الدقة.

ولكن ستتمكن من مشاركة لقطات بدقة أعلى طالما تم التقاطها مُسْبَقاً، سواء من ألبوم الكَامِيرَا أو موجز الأخبار.

يقوم Messenger أَيْضاً بإِضَافَة إمكانية إِرْسَال صور بزاوية 360 درجة. ولكن سيتعين عليك التقاط هذه الصور خارج التطبيق أولاً.

ولكن ستتمكن الآن من مشاركتها داخل التطبيق. سيقوم التطبيق بَعْدَ ذَلِكَ بتحويلها إِلَى صور يمكن سحبها لمشاهدة العرض بأكمله.

الجَدِير بِالذِّكْرِ لقد دعم Facebook نفسه صوراً بزاوية 360 درجة ومقاطع الفيديو لبعض الوقت؛ لِذَا كان من العجيب من أن هذه الميزة لم تكن متوفرة من قبل.

تأتي تحديثات الْيَوْم فِي أعقاب تحديث جودة الصور فِي شهر نوفمبر؛ وَهُوَ مَا أَدَّى إِلَى دعم صور 4K. وسوف يتم ضغط الصور قليلاً، ولكنه لن يؤثر على جودة الصور، على الرغم من ذلك، ينْصَح بعدم استخدام الكَامِيرَا داخل التطبيق لِأنَّ جودتها ضعيفة.

في يناير، اعْتَرَفَ ديفيد ماركوس، قائد فريق تطبيق المراسلة، بأن التطبيق أصبح مزعجاً للغاية، وقال إن الشركة “ستستثمر فِي تبسيط” التطبيق بشكل كبير. حتى الآن، لم يلاحظ أَي علامات على حدوث ذلك.