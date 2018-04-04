النمسا تغضب الجالية الإسلامية بعزمها حظر الحجاب في المدارس الابتدائية

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أثارت الحُكُومَة النمساوية غضب الجالية الإسلامية فِي البلاد، بعد إعلانها الْيَوْم الأَرْبِعَاء نيتها فرض حظر على حجاب الرأس للبنات فِي الروضات والمدارس الابتدائية.

وقال وزير التربية هاينز فاسمان إن مسودة القانون ستكون جاهزة مع حلول الصيف، مُضِيفاً أن هذه الخطوة ستكون “رَمْزِيّة” بغض النظر عن التلميذات اللواتي سيتأثرن بهذا القانون، حسبما أَعْلَنَت وكالة الأنباء الفرنسية.

وروَّج لفكرة الْحَظْر نهاية الأسبوع الماضي نائب المستشار النمساوي هاينز – كريستيان شتراخه من حزب الحرية اليميني المتطرف.

وأَفَادَت صَحِيفَة كوريير: أن لا وزير التربية ولا خبراء متعددين كَانُوا قادرين على تقديم عدد محدد للفتيات اللواتي يرتدين الحجاب فِي الروضات والمدارس الابتدائية عندما سألتهم عن ذلك.