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جازان.. الأمطار الغزيرة تتسبب في قطع الطرق بـ«هروب» و«الريث»

جازان.. الأمطار الغزيرة تتسبب في قطع الطرق بـ«هروب» و«الريث»
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تواصل – جازان:

شهدت محافظة هروب والريث شرق جازان انقطاع التيار الكهربائي، وانقطاع شبكات الهاتف الجوال مساء الاثْنَيْنِ الماضي؛ بِسَبَبِ الأَمْطَار الغزيرة التي ضربت عدداً من قرى ومراكز المحافظتين.

وتَسَبَّبَت الأَمْطَار الغزيرة فِي محافظة هروب فِي قطع الطرقات واحتجاز المواطنين بجبل المعادي وحجن لأكثر من 24 ساعة، وانقطاع بطرقات قرى الخليلة والرصعة، وبعض الطرقات بمرتفعات الصهاليل، بِحَسَبِ ‘‘الوطن‘‘.

وفي محافظة الريث استنفرت إِدَارَة الدِّفَاع الْمَدَنِيّ جهودها لإِخْرَاج المتنزهين والمواطنين من وداي لجب وأودية الريث إِلَى أمَاكِن آمنة، وإِغْلَاق الحركة المرورية فِي الشوارع أثناء جريان السيول، فيما تعكف بَلَدِيَّة الريث على إِصْلَاح طرقات قرية العين المتضررة وإِزَالَة مخلفات الأَمْطَار من الشوارع.

مِنْ جِهَتِه، أكَّدَ رئيس مركز حجن بهروب حسن الهروبي، أن الأَمْطَار الغزيرة تَسَبَّبَت فِي تأخير وصول لجان الطوارئ ومعدات النقل والطرق والشركة المتعهدة بصيانة الطرقات بمركز حجن وجبل المعادي؛ مَا أَدَّى لتعليق الدراسة بمدارس المركز.

وأَوْضَحَ مدير عام النقل والطرق بجازان قاسم الغزواني، أنه تم تَوْجِيه الشركة المتعهدة بصيانة الطرقات بالمحافظات الجبلية لفتح طرقات مركز حجن وجبل المعادي للمواطنين، وتنفيذ أَعْمَال الصيانة لها حَسْبَ العقد مع الشركة المنفذة لمشاريع الصيانة.

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