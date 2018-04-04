بعد تمديد البرنامج.. تعرّف على مزايا «الرهن الميسر» للتمويل العقاري

تواصل – الرِّيَاض:

وافق مجلس الوزراء أمس الثلاثاء على تمديد العمل ببرنامج التمويل العقاري باسم “الرهن الميسر”، لمدة سنتين تبدأ من نهاية المدة المنصوص عليها فِي قرار مجلس الوزراء رقم (72) وتاريخ 30/ 1/ 1438.

وحدد مختصون ومهتمون بالشأن العقاري وَفْقاً لـ”الوطن”، ثلاث مزايا متوقعة عقب تمديد العمل بالبرنامج، لمدة سنتين، وقَالُوا إنها تمثل امتداداً لمزايا البرنامج مُنْذُ إقراره فِي غرة محرم 1438هـ، حيث تتمثل المزايا فِي زيادة فرص القادرين على سداد أقساط التمويل الشَهْرية – ولكن تعوقهم الدفعة الأولى – فِي تملك المنازل، والمساعدة فِي تخفيض كلفة التمويل على المواطنين، وتسهيل تملك المواطنين السكن خلال مدة زمنية قصيرة.

برنامج الرهن الميسر متاح لمستحقي الدعم السكني فقط، ومن هم فِي قوائم الانْتِظَار فِي وَزَارَة الإِسْكَان وصندوق التنمية العقاري، وهم 15% إِلَى 20% من المتقدمين.

وجاء البرنامج بهَدَف مساعدة القادرين على سداد أقساط التمويل الشَهْرية لتملك المنازل، ولكن تعوقهم الدفعة الأولى، كما سيساعد هذا البرنامج فِي تخفيض كلفة التمويل على المواطن.

وينطبق الرهن الميسر فقط على من تنطبق عليه شروط الدعم السكني، وهي أن يكون لديه عائلة، وأن يتجاوز عمره 25 عاماً، وألا يملك منزلاً صالحاً للسكن.

يُذْكَرُ أَنَّ: مجلس الوزراء أَقَرَّ فِي 30 محرم 1438 قيام وَزَارَة الإِسْكَان بالتنسيق مع وَزَارَة المالية ومُؤَسَّسَة النقد بتنفيذ برنامج تمويل عقاري باسم “الرهن الميسر” للمستفيدين من برامج وَزَارَة الإِسْكَان.