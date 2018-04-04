المملكة تمنح تونس 5 ملايين دولار لترميم «جامع الزيتونة»

تواصل – واس:

وقعت المَمْلَكَة العَرَبِيّة السعودية والجمهورية التونسية الْيَوْم الأَرْبِعَاء، مذكرة تفاهم تقدم بموجبها المَمْلَكَة منحة مالية لتونس بقيمة 5 ملايين دولار لترميم جامع الزيتونة والمِنْطَقَة المحيطة به، وذلك على هامش أَعْمَال الاجتماع السنوي الـ 43 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

وَأكَّدَ وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان عقب إشرافه بصحبة وزير الشؤون الدينية التونسي أحمد عظوم على مذكرة التفاهم التي وقعها كل من نائب الرئيس العضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية المهندس يوسف البسام، ووزير التنمية والاسْتِثْمَار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري، أن المنحة تأتي فِي إطار علاقات التعاون بين المَمْلَكَة وتونس.

وأَضَافَ الجدعان أن المنحة تعكس حرص حُكُومَة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حَفِظَهُ اللهُ ـ على مزيد من ربط جسور التواصل مع أشقائها العرب والمسلمين.