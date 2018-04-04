سيارة نظافة تابعة لـ«بلدية الخرمة» تسقط في غرفة صرف صحي (صور)

تواصل – خالد قاعد الهليمة:

تعرضت إحدى سيارات النظافة التابعة لبَلَدِيَّة الخرمة صباح أمس الثلاثاء، للسقوط فِي إِحْدَى غُرَفِ الصرف الصحي.

جاءت تلك الحادثة، رغم الشَكَاوَى التي تقدم بها أَهَالِي حي المحمدية بالخرمة، بِشَأْنِ الأخطاء التي وقعت فيها إحدى الشَّرِكَات المتعاقدة مع بَلَدِيَّة محافظة الخرمة بِشَأْنِ مشروع تصريف سيول الأَمْطَار، والتي تبين عدم ملاءمته للمواصفات فِي طريقة صب غرف التفتيش وضعف حديد التسليح وتعرض بعضها للكسر.

وناشد الأهالي الجهات المعنية بالنظر إِلَى هذا المشروع بعين الاعتبار، بعد أن بات ينذر بكارثة.