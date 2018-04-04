بالفيديو.. زوج «معنفة أبها» يتحدث لأول مرة في لقاء تلفزيوني

تواصل – فريق التحرير:

قال زوج المواطنة التي عُرفت إعلامياً بـ«معنفة أبها»، ماجد بن مانع بن عمير، إن مقطع الفيديو المتداول حول القضية ليس من بيته، ولا الصوت الصادر فيه يعود لزوجته، فيما شدّد والد المعنفة أن ابنته تعيش حياة زوجية وأسرية سعيدة.

وقال بن عمير، عبر برنامج “الراصد” الذي يُبث على قناة “الإخبارية”، إنه كان يجلس في بيته مع زوجته وفوجئ بحضور دوريات الشرطة ومسؤولين من وحدة الحماية التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ليواجهوه بأن هناك مقطع فيديو متداولاً بحالة عنف صادرة من بيته.

وأضاف، أنه خرج من بيته مع زوجته للذهاب إلى مستشفى عسير برفقة الدوريات الأمنية لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة والتي أكدت تقاريرها خلو زوجته من وجود أي عنف جسدي، وهو دليل يؤكد كذب ادعاءات المقطع المتداول، بحسب قوله.

وأكد، أنه تعاون بشكل وثيق مع الجهات الأمنية والمسؤولة في وحدة الحماية والأمن من أجل إثبات أن ما تم رصده عبر الفيديو ليس من بيته، ولا الصوت يعود لزوجته، مؤكداً أنه لن يترك حقه بعد وصول اسمه ترند عالمي على “تويتر” والتشهير به وبأسرته، موجهاً مناشدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده لإعادة اعتباره.