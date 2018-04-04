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هطول أمطار مصحوبة برياح وغبار على الرياض (فيديو وصور)

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تواصل – الرياض:

شهدت مدينة الرياض، مساء اليوم الأربعاء، حالة من التقلبات الجوية تمثلت في موجة مثيرة للأتربة والغبار أثرت على مدى الرؤية الأفقية، وشملت معظم أرجاء العاصمة.

وأعقبت موجة الغبار، هطول أمطار على مناطق متعددة في العاصمة الرياض، تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة.

يذكر أن هيئة الأرصاد توقعت هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة الرياض عامة، تبدأ من الساعة الـ7:20 مساء، وحتى الساعة الـ2 من فجر غد الخميس.

وكانت الأرصاد قد حذرت في وقت سابق من رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الواقعة بين منطقتي مكة المكرمة والرياض.

 

 

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