الجيش اليمني يحرر سلسلة جبال استراتيجية بمعقل الحوثيين في صعدة

تواصل – واس:

حققت قوات الجيش الوطني اليمني، مسنودة بطيران التحالف العربي، اليوم الأربعاء، تقدماً جديداً في مديرية “كتاف” بمحافظة صعدة، شمال اليمن.

وقال مصدر عسكري وفقاً للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن قوات الجيش بمديرية كتاف، أطلقت عملية عسكرية واسعة، تمكنت خلالها من تحرير سلسلة جبال “الوسواس الأصغر”، و”الوسواس الأكبر” التي يبلغ امتدادها حوالي 5 كم”.

وأضاف أن القوات شنت هجوماً واسعاً على مواقع الميليشيا الانقلابية شمالي كتاف، باتجاه “وادي الفرع”، وتمكنت من تحرير جبل “برج السديس”، وجبال “السبعة”، و”الثمانية” وصولاً إلى تحرير تباب “القناصين”، ومنطقة الصوح.

وأشار المصدر العسكري إلى أن قوات الجيش اليمني تمكنت من تحرير سلسلة جبال “طور الهشيم” المطلة على “وادي الفرع”.