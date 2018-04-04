«التحالف»: مليشيات الحوثي تهدد الملاحة في البحر الأحمر بـ«الزوارق المفخخة»

تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن التحالف يرحب بالإدانة الدولية لمحاولة استهداف الملاحة اليمنية من قبل الحوثيين، مؤكداً أن ميليشيات الحوثي عملت على تحويل ميناء الحديدة إلى مخزن للأسلحة، كما هددت الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بالزوارق المفخخة.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي: ‘‘إن قوات التحالف، عملت على تسهيل دخول المساعدات من كافة المنافذ اليمنية للمحتاجين، وهناك أكثر من مليوني يمني استفادوا من تدفق هذه المساعدات والمواد الأولية‘‘.