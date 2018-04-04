«التحالف»: مليشيات الحوثي تهدد الملاحة في البحر الأحمر بـ«الزوارق المفخخة»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف
أقرا الخبر
غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

غداً.. قرعة منح الأراضي لـ1700 مواطن ومواطنة بالطائف

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)
أقرا الخبر
مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مشاهد رائعة لهطول الأمطار على «المسجد النبوي» فجر اليوم (فيديو)

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة
أقرا الخبر
مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

مضاربة بالرياض تنتهي بإصابة شاب في رقبته بآلة حادة

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»
أقرا الخبر
«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

«قطاع المياه» يكشف سبب خفض الضخ في 4 محافظات بـ«الشرقية»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»
أقرا الخبر
في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

في الرياض ..كشف غموض سرقة بطاقة صراف وتحويل مبلغ كبير بـ «منفوحة»

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى
أقرا الخبر
«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

«تعليم عفيف» يطالب المعلمين الجدد بسرعة المراجعة للضرورة القصوى

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)
أقرا الخبر
بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

بلدية شمال الرياض تزيل ٨ أكشاك مخالفة على طريق القصيم (صور)

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 
أقرا الخبر
«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

«مهرجان الزيتون» بالجوف يبدأ استلام إنتاج المزارعين (صور) 

ترشيحاتنا

«مُعنفة أبها»: القضية أساءت لأهلي وزوجي.. ولن أترك حقي

«مُعنفة أبها»: القضية أساءت لأهلي وزوجي.. ولن أترك حقي

الحكم على قاتل «تكفى يا سعد» بحد الحرابة «قتلاً وصلبًا»

الحكم على قاتل «تكفى يا سعد» بحد الحرابة «قتلاً وصلبًا»

مقيم بالمملكة يكسب 700 ألف ريال شهرياً.. ماذا يعمل؟ (فيديو)

مقيم بالمملكة يكسب 700 ألف ريال شهرياً.. ماذا يعمل؟ (فيديو)

النائب العام: ستسمعون قريباً ما يسركم (فيديو)

النائب العام: ستسمعون قريباً ما يسركم (فيديو)

«التحالف»: مليشيات الحوثي تهدد الملاحة في البحر الأحمر بـ«الزوارق المفخخة»

«التحالف»: مليشيات الحوثي تهدد الملاحة في البحر الأحمر بـ«الزوارق المفخخة»
0

تواصل – فريق التحرير:

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، بأن التحالف يرحب بالإدانة الدولية لمحاولة استهداف الملاحة اليمنية من قبل الحوثيين، مؤكداً أن ميليشيات الحوثي عملت على تحويل ميناء الحديدة إلى مخزن للأسلحة، كما هددت الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب بالزوارق المفخخة.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحفي: ‘‘إن قوات التحالف، عملت على تسهيل دخول المساعدات من كافة المنافذ اليمنية للمحتاجين، وهناك أكثر من مليوني يمني استفادوا من تدفق هذه المساعدات والمواد الأولية‘‘.

وكشف المالكي، أن التحالف يحصر حوادث إطلاق الصواريخ الباليستية وعمليات اعتراضها من القوات السعودية، ويعمل في الوقت ذاته بالتعاون مع قوات الشرعية اليمنية التي تحاول نزع الالغام التي يزرعها الحوثيين على شن عمليات هجومية على الانقلابيين في تعز.
  
شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

رفض دفع «الإتاوة».. مقتل تاجر إريتري برصاص الحوثيين في اليمن

رفض دفع «الإتاوة».. مقتل تاجر إريتري برصاص الحوثيين في اليمن

«التحالف» يتخذ ثلاثة محاور لضمان وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين

«التحالف» يتخذ ثلاثة محاور لضمان وصول المساعدات الإنسانية لليمنيين

بالفيديو.. الرئيس السوداني يؤكد استمرار بلاده في تحالف دعم الشرعية باليمن

بالفيديو.. الرئيس السوداني يؤكد استمرار بلاده في تحالف دعم الشرعية باليمن

التحالف: التصدي لهجوم إرهابي «حوثي إيراني» على ناقلة نفط سعودية بالبحر الأحمر

التحالف: التصدي لهجوم إرهابي «حوثي إيراني» على ناقلة نفط سعودية بالبحر الأحمر

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الزواج العائلي والمتفاخرون!
مقالات

الزواج العائلي والمتفاخرون!

المزيد
بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي
انفوجرافيك

بالإنفوجراف.. ميليشيا الحوثي خطر على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي

المزيد
بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة
تقارير وحوارات

بعد إغلاق «قناة بداية».. مناشدات بتصحيح المسار والعودة

المزيد
مسافر بلا جواز!!
مقالات

مسافر بلا جواز!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>