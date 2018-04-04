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59 قتيلاً بينهم أطفال إثر غارة للجيش الأفغاني على «مدرسة قرآنية» (صور)

59 قتيلاً بينهم أطفال إثر غارة للجيش الأفغاني على «مدرسة قرآنية» (صور)
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تواصل – وكالات:

على إِثْر ترصد قادة من حركة طالبان، نفذت مروحيات الجيش الأفغاني، ضربة جوية اسْتَهْدَفت مدرسة قُرْآنية قرب قندوز فِي شمال شرق أفغانستان، خلفت على الأقل 100 ضحية بين قتيل وجريح بينهم عدد كبير من الأطفال.

وأَفَادَ مصدران أمنيان، أن الضربة خلفت 59 قتيلاً بينهم عدد كبير من الأطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و17 عَاماً و57 جريحاً.

مِنْ جَانِبِهِا، أَعْلَنَت الأمم المتحدة، الثلاثاء، أنها تحقق فِي “تقارير مقلقة” عن خسائر فادحة فِي صفوف المَدَنِيّين إِثْر غارة جوية للطيران الأفغاني أول أمس الاثْنَيْنِ على مدرسة قُرْآنية فِي ولاية قندوز بشمال شرق البلاد، يقول مسؤولون أفغان: ‘‘إنها تَسَبَّبَت فِي مَقْتَل وإِصَابَة عشرات الأطفال‘‘.

وقال ‘‘بيان‘‘ للأمم المتحدة: ‘‘إن فريق حقوق الإِنْسَان على الأرض يجمع الحقائق، ونذكر كَافَّة الأطراف بالالتزام بحماية المَدَنِيّين من أثر النزاع المسلح”.

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