«الاستخبارات الأمريكية»: إعلان القرار بشأن الانسحاب من سوريا قريباً

تواصل – وكالات:

قال رئيس الاستخبارات الوطنية الأمريكية، دان كوتيس، إن البيت الأبيض توصل لقرار حول الانسحاب أو البقاء فِي سوريا، دون التطرق لما هو القرار بالضبط أو موعد الإعلان عن هذا القرار.

وبين كوتيس فِي مؤتمر صحفي له صباح الأَرْبِعَاء، أن القرار تم التَّوَصُّل إليه، الثلاثاء، وأن هناك بياناً سيصدر قريباً، دون تقديم أَي تفاصيل إِضَافِيَّة.

يُذْكَرُ أَنَّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فاجأ القادة العسكريين الأمريكيين بتصريح قَالَ فيه: إن بلاده “ستخرج من سوريا قَرِيباً جداً”، وذلك بعد ساعات قليلة من إلْقَاء وَزَارَة الدفاع الأمريكية الضوء على الحاجة لبقاء الجنود الأمريكيين فِي سوريا.